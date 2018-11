25enne partorisce bambina senza dita: “Voglio farmi sterilizzare”

Una madre 25enne ha ammesso di voler ricorrere alla sterilizzazione a seguito del secondo parto in cui il bambino è nato senza le dita di una mano. Dominique O’Brien, la donna, ha evidenziato: “Mi è crollato il mondo addosso”.

Il primo figlio della donna era nato invece estremamente piccolo, decidendo di monitorare le condizioni di salute del secondo. Tuttavia anche le ecografie non hanno mostrato nulla sino al momento del parto.

Dominique O’Brien ha lanciato odiernamente una petizione per il controllo delle dita delle mani e dei piedi all’interno delle ecografie, non obbligatorie per legge invece. “Ho passato mesi sentendomi in colpa, pensando di aver fatto qualcosa di sbagliato, non potevo godermi il mio bambino, ho passato tutto il mio tempo a preoccuparmi di come avrebbe vissuto la vita e di come sarebbe stato vittima di bullismo” ha spiegato al Mirror.